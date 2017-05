WTA Madrid: Simona Halep, Monica Niculescu si Sorana Cirstea vor debuta duminica

Meciul dintre Halep si Pliskova (58 WTA) este al patrulea de pe arena Manolo Santana si va incepe in jurul orei 17:30. Cele doua nu s-au intalnit pana acum in circuitul WTA. Kristina este sora geamana a Karolinei Pliskova, numarul trei WTA.In partida a treia de pe terenul Arantxa Sanchez Vicario, Monica Niculescu (48 WTA) o va intalni, in runda inaugurala, pe daneza Caroline Wozniacki (locul 11 WTA), a zecea favorita a competitiei. Meciurile de pe aceasta arena vor incepe la ora 12:00 (ora Romaniei). Jucatoarea din Danemarca are 7-0 in intalnirile directe, Monica nereusind sa castige nici macar un set impotriva Carolinei. Utimul duel: 6-3, 6-1 la US Open, in 2016.In meciul patru de pe terenul 5, Sorana Cirstea (wild-card, 64 WTA) va juca impotriva rusoaicei Anastasia Pavliucenkova (16 WTA), cap de serie numarul 13. Partidele de pe acest teren vor incepe la ora 12:00 (ora Romaniei).In proba de dublu masculin a turneului de la Madrid, perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) vor intalni, in primul tur, cuplul Nick Kyrgios/Jac Sock (Australia/SUA), in cel de-al patrulea meci de pe terenul 3. Partida ar putea incepe in jurul orei 16:30.