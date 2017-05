WTA Madrid: Irina-Camelia Begu s-a calificat in turul doi - Victorie in fata Elenei Vesnina

Begu s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, dupa o ora si 33 de minute.In turul doi, Irina-Camelia Begu o va intalni pe invingatoarea partidei dintre o jucatoare venita din calificari si italianca Francesca Schiavone, beneficiara a unui wild-card si locul 100 WTA.Simona Halep o va intalni in primul tur al turneului "Premier Mandatory" de la Madrid pe Kristina Pliskova (Cehia - locul 58 WTA).Cele doua nu s-au intalnit pana acum in circuitul WTA. Kristina este sora geamana a Karolinei Pliskova, numarul trei WTA.Monica Niculescu (48 WTA) se va dueala cu daneza Caroline Wozniacki (11 WTA). Jucatoarea din Danemarca are 7-0 in intalnirile directe, Monica nereusind sa castige nici macar un set impotriva Carolinei. Utimul duel: 6-3, 6-1 la US Open, in 2016.Sorana Cirstea (wild-card, locul 64 WTA) va juca impotriva rusoaicei Anastasia Pavliucenkova (16 WTA). Initial, ar fi trebuit sa joace cu Madison Keys (10 WTA), dar Agnieszka Radwanska a declarat forfait, iar tabloul a suferit modificari.