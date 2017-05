O noua interdictie pentru Ilie Nastase: Nu va primi acreditare la Roland Garros

Oficialii de la Roland Garros au anuntat ca nu-i vor acorda acreditare castigatorului din 1973, in urma suspendarii primite din partea Federatiei Internationale de Tenis.Federatia Internationala de Tenis l-a suspendat provizoriu pe Nastase ca urmare a comportamentului pe care l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, astfel ca nu va avea acces la competitiile ITF si nu va primi acreditare.ITF i-a ridicat, la 22 aprilie, acreditarea lui Ilie Nastase, dupa ce a avut un conflict cu arbitrii, cu Johanna Konta si cu capitanul-nejucator Anne Keothavong. El nu a mai fost capitanul echipei Romaniei la meciurile de duminica.Ca tenismen, Ilie Nastase a castigat la simplu Roland Garros in 1973 si a jucat o finala in 1971, la dublu a castigat cu Ion Tiriac in 1970 si a mai jucat o finala pierduta, cu Jimmy Connors, in 1973, iar la Wimbledon a fost de doua ori finalist la simplu (1972 si 1976) si a castigat o data finala la dublu (1973), in echipa cu Jimmy Connors.