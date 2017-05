Mona Barthel, campioana la Praga - A invins-o in finala pe viitoarea adversara a Simonei Halep

Meciul a durat o ora si 56 de minute.Barthel si-a trecut in palmares al patrulea titlu la simplu din cariera, dupa cele de la Hobart (2012), Paris (2013) si Bastad (2014).Urmatoarea adversara a Kristynei Pliskova este Simona Halep, locul 4 WTA, pe care sportiva ceha o va intalni in primul tur la Madrid Open. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana in prezent.