WTA: Simona Halep, printre principalele favorite la castigarea trofeului de la Madrid - "Pare o noua jucatoare pe zgura"

"A treia favorita la Madrid a fost repartizata intr-o jumatate de tablou care pare dificila pe hartie. Avand insa in vedere suprafata si istoricul in acest turneu, ea este favorita sa aiba un parcurs lung aici. In afara australicencei Samantha Stosur, celelalte jucatoare din jumatatea sa de tablou sunt specializate pe jocul pe suprafete rapide. Karolina Pliskova, Johanna Konta, Garbine Muguruza si Caroline Wozniacki au avut sezoane solide pe hard, insa au probleme pe zgura (niciuna din cele patru nu a ajuns in vreun sfert de finala pe aceasta suprafata).Halep pare o noua jucatoare pe zgura, unde a castigat de doua ori in Fed Cup (o data cu Konta, pe care o poate intalni in sferturi) si a ajuns in sferturi la Stuttgart. A castigat pe zgura si demonstrativul Tie Break Tens, invingandu-le pe Konta, Monica Puig si Svetlana Kuznetsova. Madrid este locul unde a inceput urcusul in 2016. Acelasi lucru s-ar putea intampla si in acest an",Simona Halep o va intalni in primul tur al turneului "Premier Mandatory" de la Madrid pe Kristina Pliskova (Cehia - locul 58 WTA).Cele doua nu s-au intalnit pana acum in circuitul WTA. Kristina este sora geamana a Karolinei Pliskova, numarul trei WTA.Irina Camelia Begu va debuta sambata la turneul spaniol, impotriva Elenei Vesnina, numarul 14 WTA. Partida est programata de la ora 19:30 si va putea fi urmarita in direct la Digi Sport.Begu si Vesnina s-au intalnit in calificari la Cincinnati (in 2014), rusoaica abandonand la scorul de 6-4, 6-0.Monica Niculescu (48 WTA) se va dueala cu daneza Caroline Wozniacki (11 WTA). Jucatoarea din Danemarca are 7-0 in intalnirile directe, Monica nereusind sa castige nici macar un set impotriva Carolinei. Utimul duel: 6-3, 6-1 la US Open, in 2016.Sorana Cirstea (wild-card, locul 64 WTA) va juca impotriva rusoaicei Anastasia Pavliucenkova (16 WTA). Initial, ar fi trebuit sa joace cu Madison Keys (10 WTA), dar Agnieszka Radwanska a declarat forfait, iar tabloul a suferit modificari.1 Angelique Kerber2 Karolina Pliskova3 Simona Halep4 Dominika Cibulkova5 Garbine Muguruza6 Johanna Konta7 Agnieszka Radwanska8 Svetlana Kuznestova9 Madison Keys10 Caroline Wozniacki.Au primit wild-card urmatoarele jucatoare: Lara Arruabarrena, Francesca Schiavone, Maria Sharapova, Sara Sorribes Tormo, Sorana Cirstea.Petra Kvitova - inlocuita de Viktorija GolubicNaomi Osaka - inlocuita de Catherine BellisSerena Williams - inlocuita de Jelena JankovicVenus Williams - inlocuita de Eugenie Bouchard.2016 - Simona Halep (6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)