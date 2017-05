Novak Djokovic, inca o mutare: A renuntat la Marian Vajda, la preparatorul fizic si la kinetoterapeut - "O vreme voi fi singur in circuit"

Novak Djokovic a anuntat, vineri - pe contul personal de Facebook, ca a renuntat la colaborarea cu antrenorul Marian Vajda, la preparatorul fizic Gebhard Phil-Gritsch si la kinetoterapeutul Miljan Amanovic, urmand sa fie "singur o vreme in circuit"."Le sunt recunoscator lui Marian, GG si Miljan pentru un deceniu de prietenie, profesionalism si angajament. Fara ei nu as fi ajuns aici. Nu a fost usor sa iau aceasta decizie, dar aveam nevoie de o schimbare. Ei sunt familia mea, iar asta nu se va schimba niciodata" -"Vreau sa gasesc un mod de a reveni in varf, de a fi mai puternic si mai rezistent. Am incredere ca voi reusi sa gasesc persoana potrivita. Sunt de destul timp in circuit pentru a rezolva probleme zilnice si nu vreau sa ma grabesc. Acum ma voi baza doar pe sprijinul familiei mele" -In urma cu doar cateva luni, Nole a anuntat (n.r. in decembrie 2016) ca a renuntat la colaborarea cu Becker l-a indrumat si l-a ajutat pe Novak sa castige sase dintre cele 12 titluri de Grand Slam din palmaresul sau.Fostul lider ATP a precizat ca a luat aceasta decizie dupa o "analiza detaliata a jocului si dupa discutii cu fiecare membru al echipei"."Ma simt ca si cum un nou capitol din viata mea va incepe. Incerc sa gasesc o cale pentru a reveni in varf. Va voi informa atunci cand va veni momentul pentru o noua colaborare. Va multumesc pentru inteleger si sprijin", a conchis Novak Djokovic.