​WTA Madrid: Simona Halep vs Kristina Pliskova in primul tur al competitiei

Cele doua nu s-au intalnit pana acum in circuitul WTA. Kristina este sora geamana a Karolinei Pliskova, numarul trei WTA.in runda inaugurala. Tragerea la sorti nu a fost una foarte buna pentru Irina, jucatoarea noastra urmand sa o intalneasca pe Vesnina, numarul 14 WTA. Begu si Vesnina s-au intalnit in calificari la Cincinnati (in 2014), rusoaica abandonand la scorul de 6-4, 4-0.. Daneza conduce cu 7-0 in intalnirile directe, Monica nereusind sa castige nici macar un set impotriva Carolinei. Utimul duel: 6-3, 6-1 la US Open, in 2016.(wild-card, locul 64 WTA) va juca impotriva americancei(10 WTA). Va fi prima lor intalnire.Acceptata in turneu gratie unui wild-card,se va duela cu Anastasia Pavliucenkova in primul tur.1 Angelique Kerber2 Karolina Pliskova3 Simona Halep4 Dominika Cibulkova5 Garbine Muguruza6 Johanna Konta7 Agnieszka Radwanska8 Svetlana Kuznestova9 Madison Keys10 Caroline Wozniacki.Lara Arruabarrena, Francesca Schiavone, Maria Sharapova, Sara Sorribes Tormo, Sorana Cirstea.Petra Kvitova - inlocuita de Viktorija GolubicNaomi Osaka - inlocuita de Catherine BellisSerena Williams - inlocuita de Jelena JankovicVenus Williams - inlocuita de Eugenie Bouchard.2016 -(6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)