ATP Munchen: Gael Monfils, principalul favorit, eliminat in optimi

Meciul, primul disputat de Monfils dupa o pauza de o luna si jumatate, provocata de o accidentare la genunchi si la tendonul lui Ahile, a fost intrerupt timp de 90 de minute, din cauza ploii, in setul al doilea.Chung Hyeon, in varsta de 20 ani, il va avea ca adversar in sferturile de finala pe slovacul Martin Klizan, castigatorul editiei 2014 a turneului munchenez, care a trecut la randul sau, cu 6-2, 6-1, de germanul Mischa Zverev, cap de serie numarul 6.Germanul Philipp Kohlschreiber, detinatorul titlului (2007, 2012, 2016), a fost eliminat de argentinianul Horacio Zeballos, cu 7-6 (5), 6-4.Martin Klizan - Mischa Zverev (6) 6-2, 6-1Chung Hyeon - Gael Monfils (1) 6-2, 6-4Guido Pella - Fabio Fognini ( 4) 6-3, 6-2Horacio Zeballos - Philipp Kohlschreiber (5) 7-6 (5), 6-4.Y.Hanfmann - R.Bautista AgutJ.L.Struff - A.ZverevG.Pella - H.ZeballaosH.Chung - M.Klizan.