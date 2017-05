​PREZENTARE Mutua Madrid Open - Fara Roger Federer si Serena Williams, dar cu Rafael Nadal din nou in forma - Simona Halep, 1000 de puncte de aparat

Nume complet: "Mutua Madrid Open"Editia cu numarul 16Data de disputare: 7-14 mai 2017Suprafata: zguraLocatie: Madrid, SpaniaComplex: "La Caja Mágica", cunoscuta si "Manzanares Park Tennis Center""Estadio Manolo Santata" - capacitate 12.500 locuri3.500 locuri2.500 locuri250 locuri294 milioane de euroDominique Perrault.Complexul gazduieste Masters-ul de la Madrid incepand din 2009 si pana astazi.DunlopATP World Tour Masters 1000 - MasculinPremier Mandatory - FemininTurneul ofera premii totale in valoare deVor fi 64 de meciuri in primul tur de pe tabloul principal.Directorul competitiei esteProprietar:Intrecerea feminina si-a facut loc in capitala Spaniei incepand dinPrima editie la masculin a avut loc in anulsi a fost castigata deDigisport.Conform organizatilor, inde tari vor putea fi vazute imagini de la competitia iberica.Cu mai mult de, "Mutua Madrid Open" se afla pe locul trei in topul turneelor de tip Masters la numarul de spectatori,, spun organizatorii de la Madrid pe site-ul oficial.La fel ca in ultimii ani, Romania sta bine la capitolul reprezentare atunci cand vine vorba de turneul feminin. Astfel, au fost direct acceptate pe tabloul feminin de simplu jucatoarele Simona Halep, Irina-Camelia Begu si Monica Niculescu. Sorana Cirstea a primit un wild-card. La dublu, Horia Tecau va fi pe tabloul principal alaturi de Jean-Julien Rojer, Florin Mergea alaturi de Aisam-ul-Haq Qureshi, iar Monica Niculescu alaturi de Christina McHale.Primul tur: 10 puncte WTA/ 10 ATPTurul II: 65 WTA/ 45 ATPOptimi: 120 WTA/ 90 ATPSferturi: 215 WTA/ 180 ATPSemifinale: 390 WTA/ 360 ATPFinalist: 650 WTA/ 600 ATPCastigator: 1000 WTA/ 1000 ATP1 Andy Murray2 Novak Djokovic3 Stan Wawrinka4 Rafael Nadal5 Milos Raonic6 Kei Nishikori7 Marin Cilic8 Dominic Thiem9 David Goffin10 Jo-Wilfried TsongaNicolas Almagro, Guillermo Garcia Lopez, Tommy Robredo si Marius Copil.Roger Federer - inlocuit de Kyle EdmundSam Querrey - inlocuit de Florian Mayer1 Angelique Kerber2 Karolina Pliskova3 Simona Halep4 Dominika Cibulkova5 Garbine Muguruza6 Johanna Konta7 Agnieszka Radwanska8 Svetlana Kuznestova9 Madison Keys10 Caroline Wozniacki.Lara Arruabarrena, Francesca Schiavone, Maria Sharapova, Sara Sorribes Tormo, Sorana Cirstea.Petra Kvitova - inlocuita de Viktorija GolubicNaomi Osaka - inlocuita de Catherine BellisSerena Williams - inlocuita de Jelena JankovicVenus Williams - inlocuita de Eugenie Bouchard.Novak DjokovicSimona HalepJean-Julien Rojer/ Horia TecauCaroline Garcia/ Kristina Mladenovic.2016 -(6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)2016 - Novak Djokovic2015 - Andy Murray2014 - Rafael Nadal2013 - Rafael Nadal2012 - Roger Federer2011 - Novak Djokovic2010 - Rafael Nadal* Incepand din 2009, s-a facut trecerea de la hard la zgura2009 - Roger Federer2008 - Andy Murray2007 - David Nalbandian2006 - Roger Federer2005 - Rafael Nadal2004 - Marat Safin2003 - Juan Carlos Ferrero2002 - Andre AgassiRafael Nadal (2005, 2010, 2013, 2014)Rafael Nadal (7)Rafael Nadal (2)Rafael Nadal (3)Petra Kvitova, Serena Williams (2)Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Serena Williams, Maria Sharapova si Simona Halep (cate doua)