Simona Halep a invins-o pe Svetlana Kuznetova si a castigat turneul Tie Break Tens

Jucatoarea de tenis Simona Halep a castigat, joi, la Madrid, turneul Tie Break Tens, prima editie feminina a competitiei de tenis fara ghemuri si fara seturi, dupa ce a invins-o, in finala, pe Svetlana Kuznetova (Rusia), potrivit news.ro.



Halep s-a impus in finala cu scorul de 10-6.

Anterior, Simona Halep a trecut in sferturi de finala de Johanna Konta (Marea Britanie), scor 10-2, si in semifinale de Monica Puig (Puerto Rico), scor 10-5.

Tie Break Tens este un scurt turneu, in care meciurile se disputa pana cand un jucator face zece puncte, cu o margine de doua. Premiile editiei din acest an sunt de cate 200.000 de dolari pentru castigatori, iar suma de 100.000 de dolari va fi donata in scopuri caritabile.