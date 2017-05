ATP Munchen: Marius Copil, eliminat de Bautista Agut dupa ce a condus cu 5-3 in setul decisiv

Copil a castigat primul set cu 6-4, l-a pierdut pe al doilea in tie-break (7-3), iar in decisiv a condus la un moment dat cu 5-3. Din pacate, Marius a fost depasit in cele din urma de Roberto Bautista Agut cu 7-5.Locul 109 ATP, Copil (29 de ani) a fost foarte aproape de a-l invinge pe ocupantul pozitiei 18 in clasamentul ATP.Pentru parcursul de la Munchen, Marius Copil va primi 8.230 de euro si 20 de puncte ATP.Competitia germana este dotata cu premii totale in valoare de 482.060 de euro.