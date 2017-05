Simona Halep va evolua cu Johanna Konta la Tie Break Tens

Tie Break Tens este un scurt turneu, in care meciurile se disputa pana cand un jucator face zece puncte, cu o margine de doua. Pana in prezent, s-au jucat doua editii, ambele masculine, la Londra in 2015 si la Viena in 2016.Partidele de pe tabloul feminin sunt umatoarele:1. Madison Keys - Svetlana Kuznetsova;2. Agnieszka Radwanska - Garbine Muguruza;3. Johanna Konta - Simona Halep;4. Monica Puig - Maria Sharapova.Tabloul masculin este urmatorul:1. Grigor Dimitrov - Dan Evans;2. Lucas Pouille - Fernando Verdasco;3. Tomas Berdych - Jack Sock;4. Stan Wawrinka - Feliciano Lopez.In semifinale se vor intalni castigatoarele din meciurile 1 si 2, respectiv 3 si 4.Premiile editiei din acest an sunt de cate 200.000 de dolari pentru castigatori, iar suma de 100.000 de dolari va fi donata in scopuri caritabile.