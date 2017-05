WTA Rabat: Irina-Camelia Begu, eliminata in primul tur al turneului

Begu a fost invinsa, in runda inaugurala, cu scorul de 6-3, 6-1, dupa o ora si opt minute, de Tatjana Maria (Germania), pozitia 104 in ierarhia mondiala.Irina-Camelia Begu a invins-o greu pe Tatjana Maria, scor 1-6, 6-1, 7-5, saptamana trecuta, in primul tur al turneului de la Istanbul.Pentru participarea la turneul de la Rabat, unde anul trecut a fost eliminata tot in primul tur, Begu va primi un punct WTA si un cec in valoare de 1.925 de dolari.