Clasamentul ATP: Marius Copil, pe locul 109 - Perechea Mergea/Qureshi a urcat 26 de pozitii in ierarhia pentru Turneul Campionilor

Podiumul clasamentului ATP la simplu este neschimbat, cu scotianul Andy Murray lider detasat, urmat de sarbul Novak Djokovic si elvetianul Stan Wawrinka.La dublu, cei doi romani din top 100 sunt Horia Tecau, locul 16, si Florin Mergea, care a urcat de pe 25 pe 23, dupa titlul cucerit duminica la Barcelona.In clasamentul de dublu Race to London, pentru Turneul Campionilor, Tecau si Rojer au urcat un loc in urma semifinalei de la Barcelona si se afla acum pe 6, in timp ce Mergea si Qureshi au reusit un salt spectaculos de 26 de locuri, pana pe 12, informeaza Agerpes.1 (1). Andy Murray (Marea Britanie) 11.870 puncte2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 8.0853 (3). Stan Wawrinka (Elvetia) 5.6954 (4). Roger Federer (Elvetia) 5.1255 (5). Rafael Nadal (Spania) 4.7356 (6). Milos Raonic (Canada) 4.1657 (7). Kei Nishikori (Japonia) 4.0108 (8). Marin Cilic (Croatia) 3.5659 (9). Dominic Thiem (Austria) 3.53510 (10). David Goffin (Belgia) 2.975.......................................................109 (110). Marius Copil 520318 (320). Dragos Dima 151364 (306). Adrian Ungur 126545 (542). Petru-Alexandru Luncanu 60568 (562). Nicolae Frunza 56 etc.1 (1). Henri Kontinen (Finlanda) 7.630 puncte2 (2). John Peers (Australia) 7.4903 (3). Bob Bryan (SUA) 6.8603 (3). Mike Bryan (SUA) 6.8605 (5). Marcelo Melo (SUA) 6.7006 (6). Nicolas Mahut (Franta) 6.2907 (7). Jamie Murray (Marea Britanie) 6.0108 (8). Bruno Soares (Brazilia) 6.0109 (9). Pierre-Hugues Herbert (Franta) 5.90510 (10). Ivan Dodig (Croatia) 4.875.........................................................16 (16). Horia Tecau 4.08021 (22). Jean-Julien Rojer (Olanda) 3.63023 (25). Florin Mergea 3.35026 (31). Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) 2.808 etc.1 (1). Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia) 2.720 puncte2 (2). Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia) 2.1403 (3). Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 1.6954 (4). Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia) 1.6405 (5). Raven Klaasen (Africa de Sud)/Rajeev Ram (SUA) 1.5656 (7). Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) 1.4007 (6). Ivan Dodig (Croatia)/Marcel Granollers (Spania) 1.2208 (8). Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franta) 1.1259 (9). Rohan Bopanna (India)/Pablo Cuevas (Uruguay) 1.09010 (11). Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia) 97011 (10). Feliciano Lopez/Marc Lopez (Spania) 87012 (38). Florin Mergea (Romania)/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) 770 etc.