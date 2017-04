VIDEO ATP Barcelona: Rafael Nadal, titlul cu numarul zece

Primul set al finalei a fost unul echilibrat, Thiem ridicandu-se la nivelul adversarului. Cu toate ca au existat mai multe sanse de break, niciunul din jucatori nu s-a impus contra serviciului. La 5-4 in favoarea sa, Rafa a profitat de cateva momente de indecizie ale lui Dominic si a bifat break-ul castigand cu 6-4 primul set, dupa 51 de minute.In setul al doilea, Thiem si-a pierdut busola, a incercat sa fie agresiv din aproape orice pozitie, iar Nadal nu l-a iertat. Ibericul a castigat game dupa game, iar setul i-a revenit cu un categoric 6-1, dupa 40 de minute. Nadal a jucat solid, la un nivel inalt, forehand-ul producand multe "daune" adversarului.Finala turneului catalan a durat o ora si 31 de minute.In doar doua saptamani, Nadal a castigat doua turnee: Monte Carlo (Masters) si Barcelona (500), trecandu-si in cont titlurile cu numarul zece in ambele competitii.Urmatorul turneu la care Rafa poate bifa "la decima" este Roland Garros-ul, al doilea turneu de Grand Slam al anului."Dominic, ai jucat foarte bine, sunt sigur ca vei castiga acest trofeu intr-o zi. Le multumesc tuturor celor care fac posibil ca acest turneu sa fie unul puternic, special. Sa obtin acest trofeu de zece ori inseamna foarte mult pentru mine. E o perioada buna, am luat titlul cu numarul zece si la Monte Carlo" -"Barcelona Open Banc Sabadell" s-a disputat in perioada 24-30 aprilie 2017, pe zgura. Tabloul principal a avut la start 48 de jucatori la simplu si 16 perechi la dublu. Competitia a avut premii totale in valoare de €2,324,905.Rafael Nadal este recordmanul turneului, acesta castigand trofeul de nu mai putin de zece ori (2005, 2006, 2007, 2009, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 si 2017). In 1973 si 1974 intrecerea a fost adjudecata de Ilie Nastase.1 Rafael Nadal 51 turnee2 Guillermo Villas 493 Thomas Muster 404 Bjorn Borg 305 Manuel Orantes 306 Ivan Lendl 287 Ilie Nastase 268 Jose-Luis Clerc 21 etc.