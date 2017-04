ATP Barcelona: Perechea Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi a castigat competitia de dublu

Mergea si Qureshi, care in semifinale trecusera de perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, au obtinut victoria dupa o ora si 10 minute.Aceasta a fost prima finala a lui Mergea alaturi de Qureshi si al saptelea titlu cucerit de roman la dublu in circuitul ATP.Mergea si partenerul sau au reusit un break decisiv in primul set, la 5-4, dupa ce salvasera cinci mingi de break. In actul secund, perechea romano-pakistaneza a rupt echilibrul la 4-3, iar apoi au incheiat pe serviciul sau (6-3).Mergea si Qureshi vor primi un cec de 150.780 euro si 500 de puncte ATP, in timp ce Tecau si Rojer s-au ales cu 37.030 euro si 180 de puncte.Mergea a castigat precedentele sase titluri ATP, in 2013 la Viena (alaturi de cehul Lukas Rosol), in 2014 la Vina del Mar (alaturi de austriacul Oliver Marach) si la Hamburg (cu croatul Marin Draganja ca partener), in 2015 la Stuttgart (alaturi de indianul Rohan Bopanna) si anul trecut la Bucuresti (impreuna cu Horia Tecau).Florin Mergea mai are sapte finale jucate, in 2015 la Auckland, Montpellier (ambele alaturi de englezul Dominic Inglot), Casablanca, Halle si Turneul Campionilor (toate alaturi de Bopanna), in 2016 la Sydney si Madrid (tot cu Bopanna alaturi), precum si o finala la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, alaturi de Tecau.Qureshi si-a trecut in palmares al 13-lea titlu ATP, avand si 16 finalei pierdute.