Simona Halep, dupa infrangerea cu Laura Siegemund: "Ritmul a fost dificil, nu am putut sa domin"

Simona si Laura s-au intalnit de doua ori (de fiecare data la Stuttgart), iar castig de cauza a avut nemtoaica: 6-1, 6-2 in 2016 si 6-4, 7-5 in 2017.

Pana parcursul de la Stuttgart, Halep a incasat un cec in valoare de 30.563 de euro si 185 de puncte in ierarhia WTA de simplu.

Calificarea in semifinale inseamna pentru Simona revenirea, de saptamana viitoare, pe locul 4 in ierarhia WTA (o va devansa pe Dominika Cibulkova).

Urmatorul turneu la care Simona Halep va evolua va fi competitia "Premier Mandatory" de la Madrid, acolo unde sportiva nascuta la Constanta este nevoita sa isi apere trofeul.

"Ritmul a fost dificil. Stiam dinaintea meciului ca va fi astfel. Nu am putut sa domin. Am revenit (n.r. de la 0-4), am ramas puternica pana la final, dar adversara mea a jucat foarte bine" -"Cred ca este o combinatie intre sustinerea spectatorilor si suprafata. Este o combinatie care ma face sa joc cel mai bun tenis al meu. Aceasta suprafata mi se potriveste. Permite varietate, dar si poti sa pui presiune pe adversare" - Simona Halep nu a gasit nici de aceasta data combinatia castigatoare impotriva Laurei Siegemund (Germania - 48 WTA), nemtoaica impunandu-se pentru a doua oara consecutiv in fata Simonei la Stuttgart (prima data a fost anul trecut, in optimi). A fost 6-4, 7-5 pentru Laura, dupa un meci care a durat o ora si 44 de minute. Simona a avut sansa ei: a avut doua mingi de set in mansa a doua, la 5-4, pe serviciul ei, insa nu a putut profita.