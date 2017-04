Adusa la fileu cu inca o scurta, Simona este pasata apoi de Laura...Halep trimite o contra scurta, dar Siegemund este pe tot terenul...Dupa cateva schimburi mai tari, Laura "arunca" cate o scurta (si executia este una precisa in mare parte), Simona trebuie sa fie foarte atenta...Siegemund intra cu totul in teren la serviciul doi, iar apoi trimite un smash precum o sageata de luptator din antichitate...Apare si prima minge de break, dupa un rever in afara terenului trimis de Simona. Start lansat pentru Laura: se face 2-0Meciul a inceput cu Laura la serviciu si cu cate o eroare nefortata de ambele parti. Siegemund este agresiva, a preluat controlul si a castigat la 15 primul game al disputei - a fost in control nemtoaica...INFO: Dupa doua ore si 38 de minute, Mladenovic a reusit sa treaca de Sharapova (3-6, 7-5, 6-4).Simona si Laura s-au intalnit o singura data, tot la Stuttgart, in urma cu un an de zile (n.r. in faza optimilor). Atunci, castig de cauza a avut nemtoaica: 6-1, 6-2.Pana parcursul de pana acum de la Stuttgart, Halep a incasat un cec in valoare de 30.563 de euro si 185 de puncte in ierarhia WTA de simplu.Calificarea in semifinale inseamna pentru Simona revenirea, de saptamana viitoare, pe locul 4 in ierarhia WTA (o va devansa pe Dominika Cibulkova).