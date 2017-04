ATP Barcelona: Rafael Nadal, in finala - Duel cu Dominic Thiem pentru castigarea trofeului

Dupa un prim set castigat destul de usor (in 35 de minute), scor 6-3, Nadal a fost nevoit sa munceasca din greu pentru a-l depasi pe Zeballos. Setul al doilea a fost unul echilibrat, cu multe sanse de break ratate de ambii jucatori. Diferenta s-a facut pana la urma la pe final, ibericul reusind sa castige contra serviciului, iar apoi sa inchida setul la 4 (mansa a doua a durat o ora).Nadal se afla la un singur meci distanta de castigarea trofeului cu numarul zece la competitia catalana, insa pentru acest lucru trebuie sa treaca, duminica, de Dominic Thiem. Rafa conduce cu 2-1 in meciurile directe cu austriacul."Barcelona Open Banc Sabadell" se disputa in perioada 24-30 aprilie 2017, pe zgura. Tabloul principal a avut la start 48 de jucatori la simplu si 16 perechi la dublu. Competitia are premii totale in valoare de €2,324,905.Rafael Nadal este recordmanul turneului, acesta castigand trofeul de nu mai putin de noua ori (2005, 2006, 2007, 2009, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016). Primii favoriti ai competitiei sunt Andy Murray (1), Rafael Nadal (2), Dominic Thiem (3) si David Goffin (4). In 1973 si 1974 intrecerea a fost adjudecata de Ilie Nastase.