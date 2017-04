ATP Barcelona: Andy Murray, invins in semifinale de Dominic Thiem

A fost prima victorie a lui Dominic in fata lui Andy, britanicul conducand acum cu 2-1 in intalnirile directe.In cea de-a doua semifinala se dueleaza Rafael Nadal (5 ATP) si Horacio Zeballos (Argentina - 84 ATP)."Barcelona Open Banc Sabadell" se disputa in perioada 24-30 aprilie 2017, pe zgura. Tabloul principal a avut la start 48 de jucatori la simplu si 16 perechi la dublu. Competitia are premii totale in valoare de €2,324,905.Rafael Nadal este recordmanul turneului, acesta castigand trofeul de nu mai putin de noua ori (2005, 2006, 2007, 2009, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016). Primii favoriti ai competitiei sunt Andy Murray (1), Rafael Nadal (2), Dominic Thiem (3) si David Goffin (4). In 1973 si 1974 intrecerea a fost adjudecata de Ilie Nastase.