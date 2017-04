​WTA Istanbul: Sorana Cirstea, eliminata in sferturi de Elina Svitolina

Partida a durat o ora si 31 de minute.Pentru accederea in sferturi, Cirstea va primi 6.175 de dolari si 70 de puncte WTA.La Istanbul continua in semifinale Irina-Camelia Begu, locul 33 WTA si cap de serie numarul 3.Ea va evolua, sambata, de la ora 19.00, in penultimul act cu jucatoarea belgiana Elise Mertens, locul 65 WTA si cap de serie numarul 6.Begu a fost invinsa, cu 3-6, 7-5, 7-5, de Mertens, in ferbuarie, in cadrul intalnirii Romania - Belgia, din FedCup.