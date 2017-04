Halep: Cred ca am facut unul dintre cele mai bune meciuri in acest sezon, m-am simtit foarte bine  

Simona Halep, locul 5 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe sportiva letona Anastasija Sevastova, locul 26 WTA, calificandu-se in premiera in acest an in semifinalele unui turneu, la Porsche Tennis Grand Prix.





In faza urmatoare, Halep o va intalni, sambata, nu inainte de 19.30, pe Laura Siegemund, locul 49 WTA, care a trecut, in sferturi, dupa un meci-maraton, de peste trei ore, de sportiva ceha Karolina Pliskova locul 3 WTA si cap de serie numarul 2. Germana a invins-o clar pe Halep anul trecut, tot la Stuttgart, cu scorul de 6-1, 6-2, in optimile de finala.





In cealalta semifinala vor evolua, sambata, de la ora 17.00, sportiva franceza Kristina Mladenovic, locul 19 WTA, si rusoaica Maria Sarapova, fara clasament WTA, beneficiara a unui wild card.





Calificarea in penultimul act este recompensata la Porsche Tennis Grand Prix cu 30.563 de euro si cu 185 de puncte WTA.





In urma rezultatelor din turneul de la Stuttgart, Halep o va depasi pe Dominika Cibulkova din Slovacia si va reveni pe locul 4 WTA, in ierarhia care va fi publicata luni.

Simona Halep, locul 5 WTA, a declarat, vineri seara, ca meciul din sferturile turneului de la Stuttgart cu letona Anastasija Sevastova a fost unul dintre cele mai bune din acest sezon, apreciind ca intalnirea din semifinale cu germana Laura Siegemund va fi extrem de grea, deoarece aceasta are publicul de partea ei, potrivit news.ro "Sunt foarte fericita ca am ajuns in semifinale a doua oara aici. Azi am evoluat bine, stiu ca nu a fost usor. Cred ca am facut unul dintre cele mai bune meciuri in acest sezon, m-am simtit foarte bine. E greu sa joci impotriva ei (n.r. - Anastasijei Sevastova), loveste mai plat ca alte jucatoare. Meciul cu Laura va fi greu, publicul va fi de partea ei, sper sa fac o partida cat mai buna", a declarat Halep, la finalul meciului cu Sevastova.