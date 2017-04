​ATP Barcelona: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer s-au calificat in semifinale

Tecau si Rojer au invins in sferturi perechea Lukasz Kubot/Mischa Zverev (Polonia/Germania), scor 6-3, 6-4. Partida a durat o ora si cinci minute.Pentru parcursul de pana acum, Tecau si Rojer vor primi 37.030 de euro si 180 de puncte in ierarhia ATP de dublu.Pentru un loc in marea finala, Horia si Jean se vor duela cu perechea Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Romania/Pakistan), care a trecut de cuplul Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia), cap de serie 1, scor 6-4, 6-4.