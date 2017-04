​WTA Stuttgart: Maria Sharapova a ajuns in semifinalele competitiei

A fost a treia victorie a Mariei Sharapova in tot atatea zile, dupa expirarea suspendarii de 15 luni pentru dopaj. In primul meci, "Masha" a invins-o pe italianca Roberta Vinci (locul 36 WTA), scor 7-5, 6-3, iar in optimi a trecut de Ekaterina Makarova (Rusia, locul 43 WTA), scor 7-5, 6-1.In penultimul act al competitiei de la Stuttgart, Maria Sarapova va evolua, sambata, cu invingatoarea dintre Kristina Mladenovic (Franta), locul 19 WTA si Carla Suarez Navarro (Spania), locul 25 WTA.Pentru calificarea in semifinale, Sharapova va primi 30.563 de euro si 185 de puncte WTA.Tot vineri, Simona Halep o va intalni in sferturi pe letona Anastasija Sevastova, numarul 26 WTA. Partida va incepe dupa ora 21.00.Turneul de la Stuttgart face parte din categoria "Premier", este dotat cu premii totale in valoare de $710,900. Se disputa pe zgura, indoor. Pe tabloul principal s-au aflat la start 32 de sportive. Ultima castigatoare de la "Porsche Tennis Grand Prix" la simplu este Angelique Kerber, in timp ce la dublu s-a impus perechea Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.