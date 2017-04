​WTA Istanbul: Irina-Camelia Begu s-a calificat in semifinale - Victorie in trei seturi cu numarul 257 mondial

Deranjata de zgomotul produs de suporterii turci prezenti in tribune, Irina si-a pierdut concentrarea si a fost depasita clar in primul set, adjudecat de Basak Eraydin cu 6-2. In setul secund, Begu a condus cu 2-0 si 3-1, insa jucatoarea din Turcia a reusit break-ul si a egalat scorul. A urmat apoi un sir de sase break-uri consecutive, care au condus jocul in tie-break. Al doilea set a durat o ora si 28 de minute. In decisiv, Begu a fost cea cu initiativa si i-a cedat un singur game adversarei.Asi: 0-1Duble greseli: 6-8Puncte castigate cu primul serviciu: 60% (40/67) - 48% (28/58)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 34% (10/29) - 49% (19/39)Puncte de break castigate: 50% (7/14) - 58% (7/12)Total puncte castigate: 52% (100/193) - 48% (93/193).In penultimul act al competitiei, Begu o va infrunta pe invingatoarea duelului dintreElise Mertens (Belgia, locul 65 WTA), cap de serie numarul 6, si o alta reprezentanta a gazdelor, Cagla Buyukakcay (locul 181 WTA).Pentru calificarea in semifinale, Begu va primi un cec de 11.500 de dolari si 110 puncte WTA.In sferturile de finala ale turneului de la Istanbul este calificata si Sorana Cirstea, locul 66 WTA si cap de serie numarul 5. Ea va evolua, tot vineri, cu Elina Svitolina (Ucraina, locul 13 WTA), principala favorita.