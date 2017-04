Dupa aproape o saptamana, Ilie Nastase isi cere scuze, dar crede ca subiectul a fost exagerat de presa

Acesta afirma ca declaratiile facute la Fed Cup "au starnit, pe buna dreptate, controverse si suparare in cadrul publicului, al presei si, cel mai dureros, al lumii sportului alb", insa spuenc ca "in spatele lor se afla doar dorinta" sa"de a apara interesele echipei Romaniei si ale tenisului romanesc".Iata mai jos mesajul postat de Ilie Nastase:"In ultimele zile, numele meu si situatia neplacuta creata la meciul Romania - Anglia din cadrul Fed Cup in urma declaratiilor mele au fost prezente in presa nationala si internationala. Nu doresc sa contest reactiile negative pe care le-am primit, dar as vrea sa aduc cateva cuvinte acum, dupa o perioada de gandire pe aceasta tema.Aveam 5 ani cand am luat prima racheta in mana. De atunci, tenisul a fost pentru mine mai mult decat un sport sau o profesie. A fost viata mea, si pentru tenis am sacrificat aproape totul, personal sau profesional. Din pacate, acum, la 70 de ani, am reusit sa fac ceva ce nu mi-am dorit si nu mi-am imaginat posibil: sa simt ca tenisul se indeparteaza de mine.Zilele trecute au fost dificile. Declaratiile mele din cadrul meciului Fed Cup au starnit, pe buna dreptate, controverse si suparare in cadrul publicului, al presei si, cel mai dureros, al lumii sportului alb. Nu voi incerca sa apar cuvintele, dar va asigur ca in spatele lor se afla doar dorinta mea de a apara interesele echipei Romaniei si ale tenisului romanesc.Ceea ce s-a intamplat la Constanta a fost exagerat de catre toate partile. Totusi, Joanna Konta nu avea dreptul sa vorbeasca cu arbitrul de scaun, asta putea sa faca doar capitanul echipei. I-am cerut, in mod civilizat, cateva explicatii, iar el m-a trimis in tribuna, unde mi s-a ridicat calitatea de capital al echipei Romaniei. Dupa acest incident, arbitrul a suspendat meciul. Nu inteleg care este motivul pentru care meciul a fost suspendat si in cadrul carui punct al regulamentului.Acelasi lucru s-a intamplat si cu subiectul despre Serena: a fost exagerat de catre presa. O stimez pe Serena si o respect. Este una dintre cele mai mari jucatoare de tenis din toate timpurile si stiu cata munca este in spatele acestor rezultate. La conferinta de presa am fost intrebat ce parere am despre faptul ca Serenea este insarcinata. Eu atunci am aflat pentru prima data acest lucru, iar reactia mea a fost spontana.Stiu ca nimic nu poate scuza cu adevarat vorbele mele - nici tensiunea unui meci la varf, nici atitudinea nonconformista pentru care sunt cunoscut, nici nefericita escaladare a situatiei. Dar viata mea ramane dedicata tenisului si publicului sau si va rog sa acceptati, atat cat se poate, scuzele mele.Cu respect,Ilie Nastase"La conferinta de presa de vineri, dinaintea partidei Romania - Marea Britanie din Fed Cup, in timp ce Simona Halep raspundea in engleza unor intrebari referitoare la faptul ca Serena Williams este insarcinata, Ilie Nastase s-a adresat in limba romana unui membru al echipei: "Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?".Dupa ce presa britanica a scris despre aceasta afirmatie, Federatia Internationala de Tenis (ITF) a deschis o investigatie.Sambata, in prima zi a intalnirii, Ilie Nastase a avut un conflict cu arbitrii si cu Johanna Konta si cu capitanul-nejucator Anne Keothavong. El a fost scos de pe arena de oficialii partidei, iar Federatia Internationala de Tenis (ITF) i-a ridicat acreditarea. El nu a mai fost capitanul echipei Romaniei la meciurile de duminica.Federatia Internationala de Tenis a anuntat, duminica, pe contul oficial de Twitter, ca Ilie Nastase a fost suspendat provizoriu ca urmare a comportamentului pe care l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, astfel ca nu va avea acces la competitiile ITF si nu va primi acreditare.Luni, jucatoarea americana de tenis Serena Williams, locul 1 mondial, s-a declarat dezamagita de comentariile rasiste facute de Ilie Nastase despre ea si despre copilul ei nenascut."Ma dezamageste sa aflu ca traim intr-o societate in care oameni ca Ilie Nastase pot face astfel de comentarii rasiste la adresa mea si a copilului meu nenascut si comentarii sexiste impotriva colegelor mele. Am spus-o o data si o voi spune din nou, lumea a ajuns atat de departe, dar totusi mai are mult de parcurs. Da, am depasit atat de multe bariere, dar sunt inca multe inainte. Aceasta sau oricare alta nu ma va opri in a pune iubire, lumina si pozitivitate in tot ceea ce fac. Voi continua sa iau atitudine si sa ma ridic pentru ceea ce este drept. Multumesc cu umilinta ITF pentru atentia pe care o acorda tuturor faptelor din acest caz. Ei vor avea sprijinul meu total", a postat, luni, Serena Williams, pe contul ei de Instagram, potrivit BBC.In mesajul ei, Williams a inclus cateva versuri din poezia "Totusi ma ridic" (Still I Rise) a luptatoarei americane pentru drepturile civile Maya Angelou: "Nu mi-e frica, spre deosebire de tine. Vezi, nu sunt o lasa. "Williams a anuntat, saptamana trecuta, ca este insarcinata in 20 de sapatamani. Ea este logodita si urmeaza sa se casatoreasca cu Alexis Ohanian, co-fondatorul retelei de socializare Reddit.