WTA Istanbul: Andreea Mitu, eliminata in sferturile probei de dublu

Mitu si Duque-Marino au fost invinse de cuplul Timea Babos (Ungaria)/Cagla Buyukakcay (Turcia), scor 3-6, 6-2, 10-8.Babos si Buyukakcay s-au impus dupa o ora si 16 minute.Premiul pentru participarea in sferturile probei de dublu este de 1.820 de dolari si 60 de puncte in clasamentul WTA de dublu.Vineri, in sferturile probei de simplu, vor evolua Irina Begu (a treia favorita) si Sorana Cirstea (a cincea favorita). Begu o va infrunta pe Basak Eraydin (locul 257 WTA), jucatoare venita din calificari, in timp ce Cirstea se va duela cu Elina Svitolina (13 WTA), principala favorita a competitiei.