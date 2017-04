​VIDEO WTA Stuttgart: Angelique Kerber, eliminata de Kristina Mladenovic in optimi (Program sferturi)

Mladenovic s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 38 de minute.In sferturile de finala, jucatoarea din Franta o va intalni pe spaniola Carla Suarez Navarro (25 WTA), care a trecut de Elena Vesnina, scor 6-2, 6-4.Tot in sferturi, Simona Halep o va intalni pe letona Anastasija Sevastova, numatul 26 WTA, vineri seara, dupa ora 21.00.2-Karolina Pliskova - CoCo Vandeweghe 7-6(2) 6-4Kristina Mladenovic - 1-Angelique Kerber 6-2 7-5Maria Sharapova - Ekaterina Makarova 7-5 6-1Anastasija Sevastova - 6-Johanna Konta 6-3 7-5Carla Suarez Navarro - Elena Vesnina 6-2 6-4Laura Siegemund - 8-Svetlana Kuznetsova 6-4 6-3Anett Kontaveit - Maria Sharapova/ de la ora 15.00Kristina Mladenovic - Carla Suarez Navarro / dupa ora 16.30Laura Siegemund - 2-Karolina Pliskova/ de la 19.30Anastasija Sevastova - 4-Simona Halep/ dupa ora 21.00Competitia poate fi urmarita in direct la Digi Sport.Turneul de la Stuttgart face parte din categoria "Premier", este dotat cu premii totale in valoare de $710,900. Se disputa pe zgura, indoor. Pe tabloul principal s-au aflat la start 32 de sportive. Ultima castigatoare de la "Porsche Tennis Grand Prix" la simplu este Angelique Kerber, in timp ce la dublu s-a impus perechea Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.