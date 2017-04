WTA Stuttgart: Anastasija Sevastova va fi adversara Simonei Halep in sferturi

In varsta de 27 de ani, Sevastova a invins-o pe britanica Johanna Konta, locul 7 WTA si cap de serie numarul 6, scor 6-3, 7-5, in optimile competitiei de la Stuttgart.In prima runda, sportiva din Letonia a trecut de australianca Samantha Stosur (18 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-3.Simona Halep a intrat in competitie direct in turul al doilea, jucatoarea noastra invingand-o pe Barbora Strycova (Cehia - locul 17 WTA), scor 6-2, 6-3.De-a lungul timpului, Simona Halep si Anastasija Sevastova s-au mai intalnit de cinci ori, scorul fiind 3-2 in favoarea letonei. Ultima confruntare a avut loc in 2016, in finala turneului de la Bucuresti. Halep s-a impus cu 6-0, 6-0.Partida dintre Halep si Sevastova va avea loc vineri.2009, La Palma (Spania): 6-2, 7-6(4) pentru Anastasija Sevastova2010, Bad Gastein (Austria): 5-7, 6-1, 5-0 pentru Anastasija Sevastova2011, Copenhaga (Danemarca): 6-7 (5), 7-6(4), 6-0 pentru Simona Halep2011, Luxemburg: 6-2, 6-2 pentru Anastasija Sevastova2016, Bucuresti: 6-0, 6-0, pentru Simona Halep.Turneul de la Stuttgart face parte din categoria "Premier", este dotat cu premii totale in valoare de $710,900. Se disputa pe zgura, indoor. Pe tabloul principal s-au aflat la start 32 de sportive. Ultima castigatoare de la "Porsche Tennis Grand Prix" la simplu este Angelique Kerber, in timp ce la dublu s-a impus perechea Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.