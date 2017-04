VIDEO ​WTA: Simona Halep, lovitura zilei de miercuri la Stuttgart

In al doilea set al meciului cu Barbora Strycova, la scorul de 6-2, 2-2, Halep a reusit o lovitura in lung de linie, care a lasat-o fara replica pe adversara sa.Simona Halep s-a impus cu 6-2, 6-3, urmand sa joace in turul urmator cu invingatoarea disputei dintre Johanna Konta (7 WTA) si Anastasija Sevastova (Letonia - 26 WTA).8-Svetlana Kuznetsova - Laura SiegemundElena Vesnina - Crala Suarez-Navarro6-Johanna Konta - Anastasija SevastovaMaria Sharapova - Ekaterina Makarova1-Angelique Kerber - Kristina MladenovicCoco Vandeweghe - 2-Karolina PliskovaTurneul de la Stuttgart poate fi urmarit la Digi Sport.