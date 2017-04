​WTA Istanbul: Sorana Cirstea s-a calificat in sferturile de finala

Cirstea a invins-o, in optimi, cu scorul de 6-4, 6-2, dupa o ora si 21 de minute, pe Maria Sakkari (Grecia), locul 96 WTA.In faza urmatoare, Sorana Cirstea ar putea evolua cu Alexandra Cadantu, locul 192 WTA, venita de calificari. Cadantu asteapta rezultatul meciului dintre ucraineana Elina Svitolina, locul 13 WTA si cap de serie numarul 1, si rusoaica Victoria Kamenskaia, locul 210 WTA, venita din calificari, pentru a-si afla adversara din optimi.Pentru accederea in sferturi, faza in care este calificata si Irina Begu, Cirstea va primi 6.175 de dolari si 70 de puncte WTA.