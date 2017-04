​WTA Stuttgart: Simona Halep - Barbora Strycova 6-2, 6-3/ Halep, calificare in sferturi - In control

In urmatorul meci, Halep se va duela cu invingatoarea disputei dintre Johanna Konta (7 WTA) si Anastasija Sevastova (Letonia - 26 WTA).2017, Stuttgart: 6-2, 6-3 pentru Halep2016, Indian Wells (hard): 6-3, 1-0 (abandon Strycova)2014, Beijing (hard): 6-1, 6-4 pentru Halep2010, Paris (hard): 6-1, 6-1 pentru Strycova.Pentru parcursul de pana acum de la Stuttgart, Halep va primi 16.411 euro si 100 puncte in ierarhia WTA de simplu.Turneul de la Stuttgart face parte din categoria "Premier", este dotat cu premii totale in valoare de $710,900. Se disputa pe zgura, indoor. Pe tabloul principal s-au aflat la start 32 de sportive. Ultima castigatoare de la "Porsche Tennis Grand Prix" la simplu este Angelique Kerber, in timp ce la dublu s-a impus perechea Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.