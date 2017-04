Serena Williams a aflat ca este gravida cu doua zile inainte de startul Australian Open - A postat din greseala fotografia in care arata ca este insarcinata

"Nu mi-a fost foarte usor. Auzi toate aceste povesti despre femei insarcinate, ca le este rau, ca sunt obosite, stresate. A trebuit sa imi adun toata energia si sa o pun intr-un sac, ca sa spun asa, si sa o arunc apoi. Insarcinata sau nu, nimeni nu stia ca o sa castig turneul. De fiecare data cand joc, ma astept sa castig. E o stire mai importanta daca nu castig" -"Incercam sa o salvez pentu mine (n.r. fotografia). Sunt foarte buna la asa ceva, dar a fost singura data cand mi-a scapat" - Serena Wiliams."Cu siguranta, am in gand sa revin. Nu sunt terminata inca. Daca ea (n.r. Venus) continua sa joace, inseamna ca pot si eu. Aceasta perioada este o noua parte din viata mea. Copilul meu o sa stea in tribune si sper ca o sa ma incurajeze" - Serena Williams.Serena nu a mai jucat in circuitul WTA din luna ianuarie, dupa incheierea Australian Open. La Melbourne (a invins-o in finala pe sora Venus), Serena a bifat Grand Slam-ul cu numarul 23, reusind astfel sa depaseasca recordul detinut in "Era Open" de Steffi Graf (n.r. 22).