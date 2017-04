ATP Barcelona: Perechea Horia Tecau/ Jean-Julien Rojer, in sferturile competitiei din categoria "500"

Tecau si Rojer au trecut in runda inaugurala de Jaume Munar/Albert Ramos-Vinolas, beneficiar al unui wild card, scor 6-4, 6-2.Pentru un loc in semifinale, Horia si Jean se vor duela cu invingatorii disputei dintre Marc Lopez/Feliciano Lopez (Spania)/ Lukasz Kubot/Mischa Zverev (Polonia/Germania).Pentru parcursul de pana acum, Tecau si Rojer vor primi 19.000 de euro si 90 de puncte in ierarhia ATP de dublu.