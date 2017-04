WTA Istanbul: Irina Begu, victorie dupa ce a fost condusa cu 4-1 in setul decisiv

Begu s-a impus in meciul din runda inaugurala cu scorul de 1-6, 6-1, 7-5, dupa doua ore si 14 minute, informeaza News.ro.In turul doi, Irina-Camelia Begu o va intalni pe invingatoarea partidei dintre Kristina Kucova (Slovacia), locul 94 WTA, si Kirsten Flipkens (Belgia), pozitia 93 in clasamentul mondial.Pentru calificarea in turul doi la Istanbul, Begu va primi 30 de puncte WTA si un cec in valoare de 3.400 de dolari.