WTA Stuttgart: Simona Halep o va intalni in turul doi pe Barbora Strycova

Strycova a trecut in primul tur de Jennifer Brady (SUA - 76 WTA - prezenta pe tabloul principal in calitate de "lucky loser"), scor 6-2, 6-1. Meciul s-a intins pe durata a 74 de minute.Simona este cap de serie numarul patru la Stuttgart, competitie care va marca si revenirea Mariei Sharapova, dupa a fost depistata pozitiv cu meldonium la Australian Open, in ianuarie 2016, dar si la o testare in afara competitiei, la Moscova, in februarie 2016.Halep si Strycova s-au intalnit de-a lungul timpului de trei ori, scorul fiind 2-1 pentru Simona.Turneul de la Stuttgart face parte din categoria "Premier", este dotat cu premii totale in valoare de $710,900. Se disputa pe zgura, indoor. Pe tabloul principal s-au aflat la start 32 de sportive. Ultima castigatoare de la "Porsche Tennis Grand Prix" la simplu este Angelique Kerber, in timp ce la dublu s-a impus perechea Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.