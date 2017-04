Nadia Comaneci, despre Nastase: Ilie este un patriot si uneori spune lucruri pe care nu le crede cu adevarat

"Ilie este un patriot si uneori spune lucruri pe care nu le crede cu adevarat. Toata lumea in Romania il iubeste pe Ilie pentru ca este Ilie. Bineinteles, Ilie este responsabil pentru ceea ce spune si consider ca este important in sport sa arati respect si sa ai un comportament bun. Va trebui sa suporte consecintele, dar poate trece peste orice va fi. Oamenii fac greseli", a spus Nadia Comaneci.Federatia Internationala de Tenis a anuntat, duminica, pe contul oficial de Twitter, ca fostul tenisman Ilie Nastase a fost suspendat provizoriu ca urmare a comportamentului pe care l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, astfel ca nu va avea acces la competitiile ITF si nu va primi acreditare.ITF i-a ridicat, sambata, acreditarea lui Ilie Nastase, dupa ce a avut un conflict cu arbitrii si cu Johanna Konta si cu capitanul-nejucator Anne Keothavong. El nu a mai fost capitanul echipei Romaniei la meciurile de duminica.Romania a invins Marea Britanie cu scorul general de 3-2 si va evolua anul viitor in Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei.