FedCup: Grupa Mondiala s-ar putea extinde - Romania ar avea asigurat locul in elita competitiei

La sfarsitul saptamanii trecute, Romania a invins echipa Marii Britanii, scor 3-2, mentinandu-se astfel in Grupa Mondiala II, formata in ultimii ani din 8 echipe.Grupa Mondiala I are in componenta tot opt formatii, iar ITF planuieste sa adune toate aceste 16 reprezentative intr-o singura grupa valorica, dupa modelul Cupei Davis.Primele doua tururi ar urma sa se desfasoare ca pana acum, eliminatoriu, iar ultimele patru echipe care vor ramane in competitie ar trebui sa evolueze intr-un turneu Final Four, organizat intr-un singur oras, intr-o saptamana, impreuna cu meciurile din faza similara a Cupei Davis.Tuttosport a scris, la finalul lunii martie, ca Torino este unul dintre orasele candidate la organizarea turneelor Final Four-2018 ale Fed Cup si Cupei Davis, la Pala Alpitour, o sala polivalenta construita pentru JO din 2006, cu 18.500 de locuri.Schimbarile formatului competitiei vor fi discutate si votate in Adunarea Genenrala a Federatiei Internationale de Tenis, din 1-4 august, de la Ho Si Min (Vietnam), si aplicate din 2018.In cazul in care formatul pentru anul viitor va ramane neschimbat, echipa Romaniei de Cupa Federatiei va fi cap de serie la tragerea la sorti a partidelor din Grupa Mondiala II, urmand a intalni una dintre echipele Spaniei, Australiei, Canadei si Slovaciei.ITF a dat publicitatii, luni, clasamentul natiunilor participante in Cupa Federatiei, in care Romania a urcat de pe locul 14 pe locul 12. In urna capilor de serie, in afara de Simona Halep si colegele ei, ar mai figura Rusia (locul 8), Italia (locul 10) si Ucraina (locul 11). Spania, Australia, Canada si Slovacia ocupa in aceasta ordine locurile 13-16.In Grupa Mondiala I vor evolua, daca se mentine sistemul, Cehia (locul 1), Belarus (locul 2), SUA (locul 3), Franta (locul 4), Elvetia (locul 5), Germania (locul 6), Olanda (locul 7) si Belgia (locul 9).