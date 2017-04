​FedCup: SUA vs Belarus, in marea finala a competitiei

Americancele au obtinut punctul victorios in partida de dublu, prin perechea Bethanie Mattek-Sands/Coco Vandeweghe, care s-a impus cu 6-2, 6-3 in fata cuplului ceh Kristyna Pliskova/Katerina Siniakova.Statele Unite sunt natiunea cea mai titrata din istoria Fed Cup, cu 17 trofee cucerite, ultimul dintre ele in anul 2000.Lipsita de cele mai bune jucatoare ale sale, intre care surorile Serena si Venus Williams, echipa SUA a mizat in acest meci pe Coco Vandeweghe, Shelby Rogers si Lauren Davis in partidele de simplu. Coco Vandeweghe, numarul 23 mondial, a fost eroina americancelor in confruntarea cu Cehia, obtinand doua victorii la simplu si una la dublu, alaturi de Bethanie Mattek-Sands.In finala Fed Cup, programata pe 11 si 12 noiembrie, americancele vor infrunta in deplasare echipa Belarus, care a dispus cu 3-2 la Minsk de formatia Elvetiei, in cealalta semifinala a competitiei.SambataCoco Vandeweghe (SUA) - Marketa Vondrousova (Cehia) 6-1, 6-4Katerina Siniakova (Cehia) - Shelby Rogers (SUA) 6-3, 6-3DuminicaCoco Vandeweghe (SUA) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-4, 6-0Marketa Vondrousova (Cehia) - Lauren Davis (SUA) 6-2, 7-5Coco Vandeweghe/Bethanie Mattek-Sands (SUA) - Kristyna Pliskova/Katerina Siniakova (Cehia) 6-2, 6-3.SambataAleksandra Sasnovici (Belarus) - Viktorija Golubic (Elvetia) 6-3, 5-7, 7-5Timea Bacsinszky (Elvetia) - Arina Sabalenka (Belarus) 6-4, 7-5DuminicaAleksandra Sasnovici (Belarus) - Timea Bacsinszky (Elvetia) 6-2, 7-6 (2)Arina Sabalenka (Belarus) - Viktorija Golubic (Elvetia) 6-3, 2-6, 6-4Belinda Bencic/Martina Hingis (Elvetia) - Olga Govortova/Vera Lapko (Belarus) 6-0, 6-1.