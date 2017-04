VIDEO Rafael Nadal, invingator pentru a zecea oara la Monte Carlo

Finala a durat o ora si 12 minute. A fost a treia victorie pentru Nadal din tot atatea meciuri disputate impotriva lui Albert Ramos-Vinolas.In urma acestei victorii, Rafael Nadal a devenit primul jucator din Era Open care a castigat un turneu de zece ori.Nadal detine recordul de titluri in Principat, ibericul castigand toate trofeele in perioada 2005 si 2012.Rafa a castigat al 50-lea turneu pe zgura, un record, depasindu-l pe argentinianul Guillermo Vilas, pe care il egalase in urma cu un an la Barcelona.Nadal va primi 1000 de puncte in ierarhia ATP si un cec in valoare de €820,035, in timp ce Ramos va incasa €402,080 si 600 de puncte ATP.Competitia de la Monte Carlo a fost dotata cu premii totale in valoare de €4,273,775.Novak Djokovic 30Rafael Nadal 29Roger Federer 26Andy Murray 14