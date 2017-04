Marius Copil a ratat calificarea pe tabloul principal de la Budapesta

Copil a fost invins, in ultimul tur al calificarilor, cu scorul de 6-3, 6-7 (2), 6-1, dupa doua ore si 28 de minute, de britanicul Aljaz Bedene, principalul favorit si pozitia 69 in ierarhia mondiala.Pentru performanta reusita la Budapesta, Marius Copil va primi 6 puncte ATP si un cec in valoare de 2.195 de euro.Marius Copil va juca pe tabloul principal de dublu de la Budapesta, alaturi de ungurul Marton Fucsovics. Cei doi, beneficiari ai unui wild-card, vor intalni, in primul tur, perechea Brian Baker/Nikola Mektici (SUA/Croatia), cap de serie numarul 4.