VIDEO FedCup Ziua in care Ilie Nastase a provocat un scandal imens - Cum le-a injurat pe Johanna Konta si Anne Keothavong, dar si pe arbitrul principal al meciului cu Marea Britanie

Romania intalneste Marea Britanie la Mamaia, la "Tenis Club IDU". Dupa primul meci, tricolorele conduc cu 1-0 (Simona Halep a invins-o pe Heather Watson).

Meciul doi: Sorana Cirstea vs Jonanna Konta. Dupa ce britanica se impune in prima mansa cu 6-3, lucrurile iau luat o intorsatura neasteptata dupa cateva game-uri din setul al doilea.

Arbitrul de scaun il avertizeaza pe Ilie Nastase in legatura cu comportamentul unor spectatori, dupa ce Johanna Konta s-a plans de atitudinea acestora.

In acel moment, Ilie a replicat nervos si cu un vocabular care nu are ce cauta pe terenul de tenis. A primit avertisment, iar apoi, dupa ce l-a injurat si pe arbitrul principal (elvetianul Andreas Egli - n.r. "fucking asshole") a fost evacuat din arena.

Pana sa fie dat afara din incinta, Ilie Nastase le-a adresat cuvinte urate si adversarelor Johanna Konta si capitanului nejucator Anne Keothavong (n.r. "fucking bitches").

Nastase nu s-a oprit insa aici, acesta luandu-se si de o jurnalista britanica, acesteia spunandu-i printre altele ca este "urata si proasta".

Nastase "fucking asshole" to match ref, Konta "he called me a fucking bitch" pic.twitter.com/wG6kpj9yUu — Michael \uD83C\uDFBE (@lobwinners) April 22, 2017







My second run-in with Ilie Nastase. He then called me ugly off camera, just for good measure pic.twitter.com/pt2begOpTx — Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) April 22, 2017

La conferinta de presa de dupa meciul cu Johanna Konta (pierdut in doua seturi, scor 6-2, 6-3), Sorana Cirstea a criticat-o pe jucatoarea britanica. Motivul: Johanna a continua sa joace imediat dupa incidentul nefericit provocat de Ilie Nastase, incepand sa planga dupa ce scorul a devenit 3-1 in favoarea jucatoarei noastre. Aici poti vedea mai multe detalii in legatura cu ceea ce a spus Cirstea.

Ilie Nastase nu mai are voie sa participe la meciul cu Marea Britanie (disputele de duminica - cele doua de simplu si cea de dublu), iar ITF (Federatia Internationala) a deschis o ancheta in legatura cu comportamentul lui Ilie Nastase din aceasta saptamana.Incidentul de la Mamaia vine in contextul in care Ilie Nastase a facut vineri o remarca la adresa culorii copilului Serenei Williams. La conferinta de presa de vineri, in timp ce Simona Halep raspundea in engleza unor intrebari referitoare la faptul ca Serena Williams este insarcinata, Ilie Nastase s-a adresat in limba romana unui membru al echipei: "Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?"."Ilie Nastase provoaca haos in Fed Cup cu o izbucnire nervoasa la intalnirea Romania - Marea Britanie", a notat The Guardian. "Capitanul nejucator al Romaniei a provocat intreruperea intalnirii Romaniei cu Marea Britanie, sambata, dupa o tirada de cuvinte urate, el fiind escortat in afara terenului si lasand-o pe Johanna Konta vizibil afectata. Cand Konta conducea in fata Soranei Cirstea cu 6-2, 1-2 in al doilea meci de la Constanta, Nastase s-a implicat intr-o disputa legata de galagia din public. El i-ar fi spus arbitrului:«What's your f.....g problem?» (Care este problema ta?). Apoi a parut sa le numeasca pe Anne Keothavong si Konta «f.....g bitches"»,"Suntem profund socati de actiunile de ieri si de azi, de pe teren, ale capitanului Romaniei, Ilie Nastase. Nu este loc in sport pentru acest tip de comportament, nu este acceptabil si integritatea sportului trebuie sa fie primordiala".Duminica, partida cu Marea Britanie se va relua de la scorul de 1-1. In primul meci al zilei, Simona Halep va o intalni pe Johanna Konta, de la ora 11:00.