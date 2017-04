Incidentele de la Mamaia, pe prima pagina in presa internationala: "Shame, set and match", "Ilie Nastase provoaca haos"

"Ilie Nastase provoaca haos in Fed Cup cu o izbucnire nervoasa la intalnirea Romania - Marea Britanie", a notat The Guardian. "Capitanul nejucator al Romaniei a provocat intreruperea intalnirii Romaniei cu Marea Britanie, sambata, dupa o tirada de cuvinte urate, el fiind escortat in afara terenului si lasand-o pe Johanna Konta vizibil afectata. Cand Konta conducea in fata Soranei Cirstea cu 6-2, 1-2 in al doilea meci de la Constanta, Nastase s-a implicat intr-o disputa legata de galagia din public. El i-ar fi spus arbitrului:«What's your f.....g problem?» (Care este problema ta?). Apoi a parut sa le numeasca pe Anne Keothavong si Konta «f.....g bitches"»,"Tirada de injuraturi a lui Ilie Nastase catre starurile britanice, in timpul confruntarii de Fed Cup", a titrat"Intalnirea Marii Britanii cu Romania a fost intrerupta in mod senzational dupa ce capitanul Ilie Nastase a fost dat afara de pe teren", scrie jurnalul englez."Shame, set and match (Rusine, set si meci). Nastase devine «nasty»: Konta in lacrimi dupa ce capitanul echipei Romaniei a facut-o 'f****** b****' si l-a injurat pe arbitrul de scaun, provocand haos... la cateva ore dupa ce a avut o iesire nervoasa fata de o jurnalista in legatura ca remarcile sale rasiste despre copilul Serenei", a notat siJurnalul mentioneaza ca intalnirea de Fed Cup a fost umbrita de "explozia lui Nastase" si aminteste de declaratiile controversate facute de fostul sportiv anterior, precum si faptul ca romanul a fost casatorit de patru ori.noteaza ca Ilie Nastase le-a injurat pe britanice, ceea ce a facut-o pe Johanna Konta sa planga, "in timpul unei confruntari haotice de Fed Cup".scrie, de asemenea, ca intalnirea dintre Romania si Marea Britanie a fost umbrita de comportamentul lui Ilie Nastase.Jurnalista Eleanor Crooks, tinta unei izbucniri nervoase a lui Nastase la Mamaia, a notat, conform standard.co.uk, ca Johanna Konta a fost surprinzator de calma si a obtinut o victorie pentru Marea Britanie. Crooks a postat pe Twitter doua filmulete cu Ilie Nastase escortat in afara terenului si apoi jignind-o.Si jurnale din alte tari au relatat incidentele de la Mamaia."Barajul dintre Marea Britanie si Romania s-a trasformat in scandal, sambata, la Constanta. Dupa victorie Simonei Halep cu in primul meci, Johanna Konta a inceput foarte bine, dominand-o pe Sorana Cirstea,...pana cand britanica a izbucnit in lacrimi. Mai intai destabilizata de publicul ostil, jucatoarea, extremde emotionata, s-a dus la arbitrul de scaun pentru a se plange de niste afirmatii ale lui Ilie Nastase", scrienoteaza ca fostul campion Ilie Nastase este anchetat de ITF, dupa "afirmatii deplasate" despre sarcina Serenei Williams. Francezii scriu si ca Nastase a avut "remarci nepotrivite" la adresa Annei Keothavong inainte de meci, cand a intrebat-o in doua randuri in ce camera sta.Siscrie despre scandalul provocat de Ilie Nastase prin declaratiile facute despre copilul nenascut al Serenei Williams, dar si despre scandalul de la meciul Cirstea - Konta.Ilalienii de laau subliniat ca Ilie Nastase a fost "eroul negativ" al intalnirii dintre Romania si Marea Britanie.