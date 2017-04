Sorana Cirstea: "Am fost facuta peste tot in lume tiganca, idioata, dar nu am iesit de pe teren. De ce nu s-a oprit meciul imediat dupa incidentul cu Ilie?"

"Am fost facuta tiganca, idioata si mai stiu eu cum peste tot in lume. Nu am plans niciodata, am stat acolo si am jucat. Esti in FedCup, trebuie sa ti-o asumi, nu esti la Wimbledon. Nu am fost nici macar anuntata daca ies sau nu de pe teren. Arbitrul nu mi-a zis nimic, dintr-o data conta numai echipa Marii Britanii. Consider ca a fost o strategie (a britanicelor).Bun, l-a eliminat pe domnul Nastase, dar la 3-1 ai inceput sa plangi. Ai mai jucat un game, nu mai avem zece ani. Stai in teren si joaca pana la final, nu mai suntem la gradinita. Publicul a fost de nota zece. ITF-ul are sediul la Londra. Johanna a exagerat. Se pare ca suntem mai puternici ca popor decat englezii (n.r. adica nu plangem din orice). Suntem romani si trebuie sa ne asumam ca vom fi persecutati"Arbitrul de scaun il avertizeaza pe Ilie Nastase in legatura cu comportamentul unor spectatori, dupa ce Johanna Konta s-a plans de atitudinea acestora.In acel moment, Ilie a replicat nervos si cu un vocabular care nu are ce cauta pe terenul de tenis. A primit avertisment, iar apoi, dupa ce l-a injurat si pe arbitrul principal (elvetianul Andreas Egli) a fost evacuat din arena.Pana sa fie dat afara din incinta, Ilie Nastase le-a adresat cuvinte urate si adversarelor Johanna Konta si capitanului nejucator Anne Keothavong.Nastase nu s-a oprit insa aici, acesta luandu-se si de o jurnalista britanica, acesteia spunandu-i, printre altele, ca este "urata si proasta".