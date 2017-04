Federatia Internationala de Tenis face o ancheta dupa o remarca a lui Ilie Nastase despre copilul inca nenascut al Serenei Williams

Un purtator de cuvant al Federatiei Internationale de Tenis a declarat pentru BBC ca forul international a aflat despre comentariul lui Nastase si a inceput o investigatie: "ITF nu tolereaza limbajul discriminatoriu. Am aflat de presupusele declaratii ale capitanului Romaniei, Ilie Nastase, si am inceput o ancheta pentru a vedea faptele cu exactitate, inainte de a lua masurile necesare."BBC mai noteaza ca in timpul ceremoniei de vineri, Nastase si-a pus bratele in jurul capitanului nejucator al Marii Britanii, Anne Keothavong, si a intrebat-o in ce camera sta, in fata presei. Potrivit sursei citate, Nastase i s-a adresat la fel lui Keothavong, insarcinata cu al doilea copil, si la dineul de joi seara.Simona Halep, locul 5 WTA, si Heather Watson, locul 113 WTA, vor evolua, sambata, de la ora 12.00, in prima partida a intalnirii Romania - Marea Britanie, din barajul pentru mentinerea/retrogradarea in/din Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei.In a doua partida de sambata vor juca Irina-Camelia Begu, locul 33 WTA si Johanna Konta, locul 7 WTA.Duminica, de la ora 11.00, sunt programate urmatoarele meciuri:Simona Halep - Johanna Konta;Irina Begu - Heather Watson;Monica Niculescu/Sorana Cirstea - Jocelyn Rae/Laura Robson.