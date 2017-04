Monte Carlo: Victorie in trei seturi pentru Novak Djokovic - Programul meciurilor din sferturi

2-Novak Djokovic - 13-Pablo Carreno 6-2 4-6 6-4Diego Schwartzman - Jan-Lennard Struff 6-3 6-04-Rafa Nadal - 14-Alexander Zverev 6-1 6-110-David Goffin - 6-Dominic Thiem 7-6(4) 4-6 6-316-Pablo Cuevas - 3-Stan Wawrinka 6-4 6-415-Albert Ramos - 1-Andy Murray 2-6 6-2 7-511-Lucas Pouille - Adrian Mannarino 3-0 (abandon Mannarino)5-Marin Cilic - 9-Tomas Berdych 6-2 7-6(0).15-Albert Ramos vs 5-Marin Cilic16-Pablo Cuevas vs 11-Lucas PouilleDiego Schwartzman vs 4-Rafael Nadal10-David Goffin vs 2-Novak DjokovicCastigatorul turneului de categorie Masters va primi 1000 de puncte in ierarhia ATP si un cec in valoare de €820,035, in timp ce finalistul va incasa €402,080 si 600 de puncte. Ultimul campion este Rafael Nadal (n.r. in 2016) - ibericul detine recordul de titluri in Principat - 9 (intre 2005 si 2012, Rafa a castigat toate trofeele). Competitia este dotata cu premii totale in valoare de €4,273,775.