Monte Carlo: Florin Mergea si Aisam-Ul-Haq Qureshi, eliminati in optimi

Mergea si Qureshi au fost invinsi, 6-4, 6-2, dupa o ora si patru minute, de cuplul spaniol Feliciano Lopez/Marc Lopez, cap de serie numarul 7.Pentru performanta reusita la Monte Carlo, Florin Mergea si Aisam-Ul-Haq Qureshi vor primi cate 90 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 16.550 de euro.Anul trecut, Mergea a ajuns pana in sferturi de finala la Monte Carlo, alaturi de indianul Rohan Bopanna.