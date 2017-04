Monte Carlo: Surpriza uriasa - Andy Murray, eliminat dupa ce a condus cu 4-0 in decisiv

Andy a avut parte de un meci incredibil impotriva lui Albert Ramos: disputa a curs intr-un singur sens in primul set, unul in care constanta lui Murray a facut diferenta (6-2). Britanicul a acoperit bine terenul, a returnat incredibil si l-a scos frecvent pe adversar din zona de confort.In setul doi s-au schimbat insa rolurile: ibericul a fost mai incisiv, a produs multe lovituri castigatoare cu forehandul sau de stangaci si a trimis disputa in decisiv (6-2). Lucrurile au reintrat in normal in al treilea set: Murray a revenit la conducerea partidei si a castigat game dupa game pana la 4-0. La adapostul a doua break-uri, liderul mondial a mai slabit ritmul si i-a permis adversarului sa vina din urma...Minge dupa minge, Ramos a venit tot mai aproape de Andy pe tabela, pana la un de necrezut 4-4! Au urmat game-uri echilibrate, castigate la "mustata" de ambii jucatori, echilibrul dominand disputa pe final. Mai inspirat si cu un joc de picioare mai "proaspat", spaniolul a fructificat a doua minge de meci, producand una din cele mai mari surprize ale inceputului de an (2-6, 6-2, 7-5).A fost prima intalnire directa dintre Murray si Albert Ramos. In sferturile competitiei, Ramos il va intalni pe Marin Cilic (cap de serie numarul cinci).La editia din 2016, Andy Murray a ajuns pana in semifinale, acolo unde a fost invins de Rafael Nadal.15-Albert Ramos - 1-Andy Murray 2-6 6-2 7-511-Lucas Pouille - Adrian Mannarino 3-0 (abandon Mannarino)5-Marin Cilic - 9-Tomas Berdych 6-2 7-6(0).Castigatorul turneului de categorie Masters va primi 1000 de puncte in ierarhia ATP si un cec in valoare de €820,035, in timp ce finalistul va incasa €402,080 si 600 de puncte. Ultimul campion este Rafael Nadal (n.r. in 2016) - ibericul detine recordul de titluri in Principat - 9 (intre 2005 si 2012, Rafa a castigat toate trofeele). Competitia este dotata cu premii totale in valoare de €4,273,775.