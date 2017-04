Simona Halep: "Cred ca Serena Williams va reveni si va mai castiga turnee dupa ce va naste"

"Ieri am aflat (n.r. miercuri). E un lucru minunat cred sa fii insarcinata si sa devii mamica. Cred ca o revina, o sa se intoarca in circuit si o sa mai castige cateva turnee. E un lucru frumos si o sa o felicit cu prima ocazie" -In varsta de 35 de ani, Serena a castigat anul acesta Australian Open, ajungand astfel la 23 de titluri de Grand Slam - performanta cu care a depasit-o pe Steffi Graf (22)."Adversarele sunt jucatoare foarte bune, chiar top 10 - Konta. Am pierdut contra ei nu demult, dar sper sa imi iau revansa, sa castigam partida. Dar intai trebuie sa fim bucuroase ca se intampla acest eveniment la Constanta, este prima data si sper ca publicul sa fie alaturi de noi in fiecare moment" -"Ma simt foarte bine fizic, durerile la genunchi au disparut inainte de Indian Welles. Am avut o perioada foarte buna, cu antrenamente destul de dificile. Sunt pregatita si emotional si fizic sa joc meciurile de Fed Cup aici acas", a completat"Nu am emotii. Sunt extrem de onorata sa fac parte din echipa. De fiecare data cand am fost sanatoasa si m-am simtit apta, am raspuns afirmativ convocarii. Ma bucur sa fac parte din aceasta echipa, care este una de top si, cum a spus si Simona, fiecare va da tot ce va putea" -Simona Halep - locul 5 WTAIrina Camelia Begu - locul 33 WTAMonica Niculescu - locul 47 WTASorana Cirstea - locul 61 WTAJohanna Konta - locul 7 WTA si 136 la dublu. Traverseaza o perioada buna, a castigat turneul de la Miami, iar in sferturi a invins-o pe Simona Halep (are 2-0 in meciurile directe cu Halep). Este pregatita de Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep in 2014.Heather Watson - 110 WTA si 80 la dublu.Laura Robson - locul 209 WTA si 292 la dublu.Jocelyn Rae - locul 105 WTA dublu, fara clasament la simplu.Confruntarea cu Marea Britanie se va disputa dupa sistemul cel mai bun din cinci partide. Primele doua meciuri de simplu vor avea loc sambata (22 aprilie), iar duminica (23 aprilie) se vor juca celelalte doua dispute de simplu si meciul de dublu.Romania vs Marea Britanie face parte din barajul de mentinere in Grupa II Mondiala a FedCup. Disputa va avea loc la "Tenis Club IDU", din Mamaia, pe zgura, in aer liber.Echipa Romaniei a ajuns la baraj dupa ce a pierdut, in februarie 2017, meciul cu Belgia.Marea Britanie nu a cucerit niciodata trofeul, desi a disputat nu mai putin de patru finale de-a lungul timpului: 1967, 1970, 1972 si 1981.Serbia - AustraliaTaiwan - ItaliaCanada - KazahstanFranta - SpaniaRusia - BelgiaGermania - UcrainaSlovacia - OlandaBelarus - ElvetiaSUA - CehiaFinala Fed Cup 2017 se va disputa in zilele de 11 si 12 noiembrie 2017.