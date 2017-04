Oficial: Serena Williams asteapta primul sau copil. Sportiva americana si-a incheiat activitatea pentru acest an

Sportiva americana Serena Williams, insarcinata cu primul ei copil, a pus capat activitatii sale pentru acest an, dar " abia astepta sa se intoarca (n.r. pe teren) in 2018", a anuntat miercuri agentul numarului doi mondial.Cu cateva ore inainte, cea mai tanara dintre surorile Williams, in varsta de 35 de ani, postase o fotografie in care apare cu o burta rotunjita si a scris "20 de saptamani" ."Ma bucur sa confirm ca Serena asteapta un copil in aceasta toamna", a declarat pentru AFP agenta sau, Kelly Bush Novak. "Ea asteapta cu nerabdare sa se intoarca (n.r. pe teren) in 2018".Absenta de la sfarsitul lunii ianuarie dupa ce a castigat Australian Open, al 23-lea titlu de Grand Slam al sau, Serena s-a retras de la Indian Wells si Miami, din cauza unei leziuni la genunchiul stang.In decembrie, Serena Williams a anuntat logodna cu Alexis Ohanian, co-fondator al platformei Reddit.